Clausuraron veterinarias por vender medicamentos “truchos”

Villa Allende. Tres veterinarias de Villa Allende fueron clausuradas de manera preventiva por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba tras detectarse que vendían zooterápicos de forma ilegal, sin habilitación vigente ni dirección técnica de un médico veterinario, ambos requisitos obligatorios por ley.

Los operativos fueron realizados por la Dirección General de Fiscalización y Control, luego de recibir denuncias por presunta venta irregular de medicamentos veterinarios. Durante las inspecciones, los técnicos constataron infracciones a la Ley Provincial que regula el expendio de estos productos.

Como resultado, se colocaron fajas de clausura y se interdictaron 1.100 productos zooterápicos que estaban almacenados y ofrecidos al público sin cumplir la normativa vigente. Además, otros comercios fueron intimados a renovar su habilitación veterinaria, un requisito indispensable para operar legalmente.

Desde la cartera provincial recordaron que los zooterápicos no pueden comercializarse en lugares sin habilitación oficial ni supervisión profesional, debido a los riesgos sanitarios que implica su uso sin control.

Quienes deseen realizar denuncias o consultas pueden hacerlo a través de la plataforma digital del Ministerio de Bioagroindustria o comunicarse al 0800-888-82476.