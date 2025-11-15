Condenan a los Sena por el femicidio que conmocionó a Chaco

El Superior Tribunal de Chaco dictó este mediodía la sentencia contra los integrantes de la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. La investigación determinó que fue asesinada en la vivienda de los Sena y que luego su cuerpo fue trasladado y reducido para ocultar el crimen.

Los jueces consideraron acreditada la autoría de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes recibieron prisión perpetua como coautores del femicidio agravado y por el posterior encubrimiento agravado. Su hijo, César Sena, fue condenado también a prisión perpetua como partícipe principal del crimen.

El tribunal sostuvo que la violencia ejercida contra la joven ocurrió en un contexto de dominación y vulnerabilidad, y que la familia planificó la eliminación de pruebas en un intento de desviar la investigación. El fallo destacó la secuencia de maniobras posteriores al asesinato: el traslado del cuerpo, la modificación de escenarios y la coordinación para ocultar evidencias.

Además, otros imputados vinculados al círculo de confianza de los Sena recibieron penas menores por encubrimiento, al haberse probado que colaboraron con la ocultación del crimen y la destrucción de elementos clave para reconstruir lo ocurrido.

El caso generó una fuerte conmoción en Chaco y derivó en marchas masivas tanto en Resistencia como en distintas ciudades del país. El fallo fue recibido con aplausos y lágrimas por la familia de Cecilia, que siguió cada audiencia desde el inicio del juicio.

La defensa anticipó que analiza presentar recursos, mientras que el Ministerio Público Fiscal afirmó que el veredicto “restablece la verdad histórica y la responsabilidad penal” de cada uno de los acusados.