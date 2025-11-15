Córdoba: Imputado por 11 hechos recibe dura condena por delitos sexuales a menores

Un hombre de 30 años fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por una serie de delitos vinculados al abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante ante el Juzgado de Control de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba. La pena recayó por once hechos de grooming, suministro de material pornográfico, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, además de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y tenencia de material para su distribución, agravada por la edad de los adolescentes involucrados.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Segundo Turno, con colaboración de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de Policía Judicial. Según las actuaciones, el condenado utilizaba distintos medios telemáticos para contactar a varones adolescentes de diversas provincias.

Para lograr los intercambios, brindaba datos falsos sobre su edad, establecía una relación de confianza y luego exigía fotografías de contenido sexual, enviando también imágenes de ese tipo para sostener el vínculo manipulador. El material secuestrado y las comunicaciones analizadas permitieron reconstruir la secuencia delictiva, lo que derivó en la sentencia de este viernes.