Detienen a un “naranjita” por exigir dinero para estacionar frente al Quality Espacio

Detienen a un “naranjita” por exigir dinero para estacionar frente al Quality EspacioFue identificado gracias a cámaras de videovigilancia y quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre que trabajaba como “naranjita” fue detenido anoche en calle Cruz Roja Argentina al 200, en el barrio Ipona, luego de que cámaras de videovigilancia lo registraran exigiendo dinero a un conductor para estacionar frente al Quality Espacio.
Durante el operativo, la Policía secuestró un chaleco reflectivo y una credencial vinculada a su actividad. El sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su accionar.