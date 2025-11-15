Granizo sorprendió a San Francisco en minutos: videos

La ciudad de San Francisco fue sorprendida esta tarde por una caída de granizo que avanzó sobre varios sectores urbanos y se hizo sentir en pocos minutos. El fenómeno estuvo asociado a un núcleo de inestabilidad que recorrió el este cordobés con lluvias intermitentes y ráfagas de viento.

Granizo en San Francisco: así cayó en distintos barrios hace instantes. La tormenta avanzó rápido y dejó imágenes fuertes en cuestión de minutos. pic.twitter.com/vkuyg5Aepa — EL DIARIO (@diariocarlospaz) November 15, 2025

Vecinos de distintos barrios reportaron la caída de piedras de tamaño pequeño a mediano, mientras el cielo tomó un tono gris verdoso característico de las tormentas graniceras. La precipitación fue breve, aunque intensa, y dejó acumulados irregulares en calzadas y veredas.

Hasta el momento no se informaron daños relevantes, pero cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil permanecen en seguimiento constante ante la posibilidad de que se formen nuevas celdas en la zona.