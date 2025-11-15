Hallan casi 2.700 kilos de marihuana ocultos en un camión que iba hacia Córdoba

Una inspección vehicular realizada en la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje Lapachito, derivó en el hallazgo de un importante cargamento de marihuana oculto en un camión de cargas generales que provenía de Mariano Roque Alonso, Paraguay, y tenía como destino final la provincia de Córdoba.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección Seguridad Vial Lapachito, dependiente del Escuadrón 14 Las Palmas, que detuvo el transporte para efectuar controles de rutina. Durante la requisa, los gendarmes advirtieron anomalías en las sogas precintos de la lona del semirremolque, además de un intenso olor característico a cannabis que emanaba desde la zona de la carga.

Ante estas señales, se convocó a la perra detectora “Olivia”, que marcó de manera activa el sector sospechoso, confirmando la posibilidad de que hubiera estupefacientes escondidos.

Con intervención del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, el camión fue trasladado a las instalaciones del Escuadrón 14, donde se inspeccionó a fondo el semirremolque. Entre bobinas de alambre, los efectivos hallaron 115 cajas que contenían 2.384 paquetes rectangulares y amorfos. Tras realizar el narcotest, se obtuvo resultado positivo para cannabis sativa, con un pesaje total de 2.697 kilos 926 gramos.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro del cargamento, además de tres teléfonos celulares, y la detención del conductor, un hombre de nacionalidad paraguaya.