Hallan sin vida a un joven de 18 años en el río Los Molinos

En la víspera, un amplio operativo conjunto del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, permitió hallar el cuerpo sin vida de un joven de 18 años en el río Los Molinos, en la comuna homónima.

Las tareas de búsqueda subacuática se realizaron en el marco de la investigación por el paradero del joven, oriundo de Alta Gracia, quien habría sido visto por última vez en las proximidades del sector. El cuerpo fue encontrado a tres metros de profundidad.

La Justicia trabaja para determinar las circunstancias del hecho. Interviene la Fiscalía de Río Tercero.