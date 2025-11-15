Operativo millonario en Jesús María por maniobras de exportación

Una investigación federal sobre presuntas maniobras de evasión y lavado derivó en un operativo de alto impacto en Jesús María, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró más de 800 mil dólares y cerca de 3 mil euros en distintos procedimientos simultáneos. El dinero estaba distribuido entre cajas de seguridad y domicilios particulares vinculados a la firma Cayfe Export, dedicada al rubro agroexportador.

El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a seis personas por presunto contrabando, administración fraudulenta, lavado de activos y evasión. Los señalados son Federico Cadamuro, Carolina del Valle Cadamuro, Martín Eduardo Dell’Oca —empresario radicado en Miami—, Malisa Sofía Figueroa, Pablo Lizarraga y María Teresa García Montaño.

Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N.º 2, se llevaron adelante en viviendas de barrios cerrados, depósitos y entidades bancarias de Jesús María, donde también se incautaron camionetas de alta gama y documentación de interés para la causa.

Según la hipótesis de la fiscalía, el grupo habría montado un esquema de subfacturación de exportaciones mediante triangulaciones con una firma radicada en Miami, mecanismo que permitiría reducir cargas impositivas y desviar fondos al exterior. Las operaciones bajo sospecha abarcan movimientos de alto volumen asociados a comercialización de granos y servicios vinculados al comercio internacional.

La causa continúa en etapa de análisis y no se descartan nuevas imputaciones en función del material secuestrado durante el operativo.