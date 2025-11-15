Ráfagas de más de 100 km/h golpearon Huinca Renancó esta tarde

La ciudad de Huinca Renancó atravesó esta tarde un episodio repentino de vientos intensos que alcanzaron y superaron los 100 km/h, según registros del Aeroclub local. El fenómeno sorprendió a vecinos y autoridades, que minutos antes observaban una relativa calma tras las primeras lluvias de la jornada.

De acuerdo con los reportes iniciales, una nube de tierra proveniente del oeste avanzó sobre la ciudad en cuestión de segundos, oscureciendo el ambiente y reduciendo la visibilidad. Las ráfagas provocaron caídas de ramas y árboles, además de movimientos bruscos de objetos sueltos y polvo en suspensión.

El episodio se enmarca en un corredor de inestabilidad que afecta al sur provincial y que podría dejar nuevos eventos de viento fuerte en las próximas horas.