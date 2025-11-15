Robos en la Oktoberfest: dos hombres fueron atrapados en pleno festejo

Dos hombres fueron detenidos durante la Fiesta de la Cerveza de Villa General Belgrano, en el marco del dispositivo de seguridad dispuesto para el evento. De acuerdo con la información oficial, ambos eran oriundos de Córdoba Capital y Toledo, y habían sustraído pertenencias a distintas personas dentro del predio.

Los policías detectaron el accionar y concretaron la intervención pocos minutos después, logrando retener a los involucrados y recuperar los elementos robados. Además, se secuestró el vehículo en el que se desplazaban, junto con una suma de dinero y diversas herramientas que llevaban consigo.

Los organizadores del operativo señalaron que se reforzarán los controles durante el resto de la jornada para evitar nuevos incidentes y sostener la seguridad de los asistentes.