Un motociclista murió tras chocar en la Cañada

En las últimas horas, un servicio de emergencias constató el fallecimiento de un motociclista en la intersección de avenida Marcelo T. de Alvear y Montevideo, en barrio Güemes.

Según las primeras informaciones, el hombre, mayor de edad, habría perdido el control de su motocicleta Gilera 250 cc, impactando primero contra un árbol y luego contra el paredón de la Cañada.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.