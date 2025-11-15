Una mujer dio a luz en su casa y fue asistida por policías en Colonia Caroya

Una escena poco habitual se vivió esta mañana en Colonia Caroya, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer de 29 años que había iniciado el trabajo de parto en su casa. La comunicación activó un despliegue inmediato y una patrulla llegó en pocos minutos para asistir a la vecina.

Al arribar, los policías encontraron a la mujer ya en proceso avanzado, por lo que comenzaron a brindarle apoyo y contención mientras aguardaban al servicio de emergencias. Durante esos minutos decisivos, acompañaron cada instancia del nacimiento y sostuvieron el entorno para que el parto se desarrollara de la manera más segura posible.

Poco después, el equipo médico arribó al domicilio y completó la atención, trasladando a la madre y al bebé al hospital para controles y seguimiento. Ambos fueron derivados en buen estado y quedaron bajo observación profesional.