Una mujer perdió ambas piernas tras ser atropellada por un camión

En las últimas horas, una mujer de 43 años fue trasladada por un servicio de emergencias desde la intersección de avenida Maipú y México hasta el Hospital J. B. Iturraspe, luego de ser embestida por un camión Mercedes Benz con acoplado, conducido por un hombre de 51 años.

Por causas que aún se investigan, la víctima sufrió un grave traumatismo en sus miembros inferiores. Desde el hospital informaron que, debido a la magnitud de las lesiones, se debió realizar una cirugía que implicó la amputación de ambas piernas.

La Justicia trabaja para determinar cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades en el hecho.