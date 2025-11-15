Villa Carlos Paz pasó a "alerta naranja" por tormentas fuertes esta noche

Villa Carlos Paz quedó bajo alerta naranja por tormentas fuertes durante la noche de este sábado, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional actualizara el aviso que hasta horas de la tarde se mantenía en categoría amarilla. El nuevo nivel implica la posibilidad de fenómenos severos, con intensas precipitaciones, ráfagas y actividad eléctrica.

A las 19:00, la ciudad registraba 31.8°C de temperatura, con una sensación térmica de 32.2°C, cielo parcialmente nublado y viento del norte a 10 km/h. La humedad del 41% y la presión en 952.4 hPa generaron un escenario favorable para el desarrollo de celdas tormentosas en el valle de Punilla.

Para la noche, el pronóstico oficial indica una probabilidad de 40% a 70% de tormentas fuertes, con una temperatura estimada de 20°C y vientos del sector norte entre 23 y 31 km/h. No se descartan ráfagas más intensas y caída puntual de granizo en la región.

El informe extendido sostiene que el domingo tendrá un marcado descenso de la temperatura, con una máxima prevista de 20°C, en el marco de un pasaje frontal que avanzará sobre gran parte de la provincia.