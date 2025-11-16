Adolescente arrestado tras sustraer celular y billetera a un conductor de Uber

En las últimas horas, personal policial detuvo a un adolescente en la intersección de avenida Amadeo Sabattini y Juan Vucetich, en barrio Ituzaingó, tras un presunto robo a un conductor de la aplicación Uber.

Según informaron las autoridades, el joven, junto a otras personas, habría citado al chofer para sustraerle un teléfono celular y una billetera. Durante el operativo, la policía secuestró ambos elementos y trasladó al adolescente a la sede policial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para dar con el resto de los involucrados.