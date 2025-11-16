Bomberos rescataron a un perro atrapado en la reja de una vivienda

En la tarde de ayer, efectivos de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba acudieron a un domicilio de la manzana 7, lote 15, en barrio Ampliación Vicor, tras recibir el aviso de un perro atrapado entre los barrotes de un portón.

El animal, un mestizo, había quedado inmovilizado al intentar ingresar al inmueble por la reja, sin poder liberarse por sus propios medios.

El personal especializado intervino rápidamente, aplicando técnicas seguras para evitar lastimar al perro, y logró rescatarlo con éxito. Una vez liberado, el can fue entregado a su propietario, un joven de 19 años que se encontraba en el lugar.