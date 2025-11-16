Carlos Paz: otro golpe a la panaderia La Meca y ya van ocho

Anoche, en medio de la tormenta que atravesó la ciudad, Mercedes Paz, conocida como la panadera de avenida Perón, volvió a sufrir un ataque en su local, el octavo episodio de inseguridad en lo que va del año entre sus dos sucursales. La comerciante sostiene una panadería en avenida Juan Domingo Perón y otra en calle El Redentor, donde emplea a 16 personas que hoy también sienten el impacto de los constantes daños y pérdidas económicas.

Ocho ataques en un año. Anoche otra vez.

Mercedes Paz, la panadera de avenida Perón en Carlos Paz, tuvo que salir corriendo bajo la tormenta por nuevos destrozos en su local.

Sostiene 16 puestos de trabajo y ya no da más. pic.twitter.com/VSe4iygxyC — EL DIARIO (@diariocarlospaz) November 16, 2025

El último hecho ocurrió cuando una persona provocó destrozos en el frente del local de Perón, pese a que el comercio cuenta con alarmas y cámaras activas. Mercedes ya sufrió roturas de vidrios, daños en puertas y la destrucción de un extractor en ataques anteriores, lo que implica gastos permanentes y una sensación de agotamiento que se agrava con cada episodio.

La panadera contó que estaba con sus hijas en un casamiento cuando recibió el aviso y debió salir de inmediato bajo la lluvia para acudir al negocio. “Me siento colapsada, fueron muchos daños y pérdidas”, expresó, afectada por la seguidilla que no da tregua desde comienzos de año.

Comerciantes del corredor de Perón coinciden en que los ataques se han vuelto frecuentes y reclaman mayor presencia preventiva en la zona. Mientras tanto, Mercedes intenta sostener sus dos locales y proteger los empleos que dependen de Panadería Meca.