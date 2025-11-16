Córdoba busca a Mikaila, la chica de 12 años que salió de su casa y no volvió

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1°, solicitó ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Mikaila Romero Díaz Benitez, una chica de 12 años con domicilio en barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba. La menor se ausentó de su vivienda y no regresó, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

Mikaila es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,63 metros, tiene tez morocha, cabello negro con flequillo hacia un costado y ojos marrones. Al momento de retirarse de su casa vestía una remera de manga corta color negra, un short de jean claro con brillos y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada a la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877 o en la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios.

El objetivo es reunir datos que permitan ubicar a la menor lo antes posible.