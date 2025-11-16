Córdoba: detienen a una mujer por venta de drogas en barrio Patricios

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un allanamiento que culminó con la detención de una mujer mayor de edad en la ciudad de Córdoba.

El operativo se realizó en una vivienda de la calle Toribio de Luzuriaga, en barrio Patricios, donde se detuvo a una joven de 18 años vinculada al narcomenudeo y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Esta detención está relacionada con un allanamiento previo realizado por la FPA el pasado 17 de octubre, en el que se aprehendió a un hombre mayor de edad.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, la detenida y los elementos incautados fueron trasladados a sede judicial, donde se continuará con las diligencias correspondientes.