Cuatro vehículos involucrados en un alcance en el cruce de Huerta Grande

Un choque por alcance con cuatro vehículos involucrados se registró este domingo al mediodía en el cruce de Huerta Grande, en la intersección de la Ruta 38 y calle Alem. Según relató uno de los conductores al medio RedTDC, la secuencia se inició cuando un camión frenó de manera brusca en la zona de los semáforos, provocando el impacto en cadena.

Una persona que viajaba como acompañante en uno de los autos resultó herida y habría golpeado su cabeza contra el cristal al activarse el airbag. Fue asistida por el servicio de emergencias en el lugar y se evaluó su estado.

En el operativo trabajaron Policía, Bomberos Voluntarios, personal médico, la Guardia Local y agentes de Inspección General del municipio, quienes ordenaron el tránsito en un sector de alto flujo vehicular durante el horario del siniestro.

Las autoridades buscan determinar con mayor precisión la responsabilidad del frenado inicial y la dinámica del choque.