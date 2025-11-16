Descubrió que su tío salía con su novia y lo dejó en terapia intensiva

San Juan. Un brutal ataque conmociona a la localidad de Cochagual, en San Juan, donde un hombre agredió salvajemente a su tío después de descubrir que mantenía una relación con su novia. El episodio ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, en medio de una fuerte discusión familiar.

Según informó Tiempo de San Juan, el agresor les recriminó a ambos la infidelidad hasta que tanto la mujer como el tío admitieron el engaño. Fue entonces cuando el hombre perdió el control y reaccionó de manera violenta.

De acuerdo a la investigación, el atacante ató a su tío a una silla y lo golpeó con un palo con clavos, provocándole heridas gravísimas. La víctima fue encontrada inmovilizada y ensangrentada y trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde le diagnosticaron fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo. Su estado es crítico.

El agresor fue detenido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del ataque y tomará declaración a todos los involucrados.