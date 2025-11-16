Detienen a un motociclista por correr “picadas” en las Altas Cumbres

Altas Cumbres. Un hombre de 34 años fue detenido el sábado por la tarde tras un operativo policial en la ruta E-34, a la altura del kilómetro 81, en cercanías de Copina. El sujeto circulaba en una Kawasaki Z400 y formaba parte de un grupo de motociclistas que realizaba “picadas” sobre la traza de las Altas Cumbres, una zona de alto tránsito turístico y considerada de riesgo por sus curvas y características montañosas.

Según informaron fuentes policiales, al notar la presencia de los uniformados el grupo emprendió la huida, aunque uno de los motociclistas fue interceptado y detenido por el personal que realizaba el operativo. Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades continúan con las tareas de identificación para dar con el resto de los involucrados en las maniobras peligrosas, que podrían haber puesto en riesgo tanto la integridad de los propios motociclistas como la de terceros que transitaban por la ruta.