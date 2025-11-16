Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y abusar de una joven en La Plata

Un sargento de la Policía Bonaerense, identificado como Jonathan Andrés Peralta de 32 años, fue detenido este sábado acusado de un brutal caso de violencia de género que conmocionó a la comunidad: el secuestro y abuso sexual de una joven de 25 años, a plena luz del día.

Peralta, cuyo último destino era el Destacamento Vial de la Autopista Buenos Aires–La Plata, fue aprehendido por la DDI en Florencio Varela tras una exhaustiva investigación que utilizó cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado.

El brutal hecho ocurrió el pasado jueves, a plena luz del día, en City Bell (calle 14 entre 474 y 476), y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. La víctima fue abordada por el agresor, quien simuló llevar una caja. De manera sorpresiva, el atacante arrojó el objeto y sacó lo que parecía ser un arma de fuego, obligando a la joven a ingresar a su vehículo, un Volkswagen Gol Trend.

Según la denuncia, el sargento amenazó a la víctima y tomó el control del rodado, dirigiéndose al Parque Pereyra Iraola. Allí, la retuvo durante aproximadamente tres horas y la sometió sexualmente. Tras el abuso, el agresor abandonó el parque, circuló por la zona y finalmente dejó descender a la joven, pero huyó con su vehículo.

Tras establecer que el sospechoso era personal policial, los investigadores lograron localizar el domicilio de Peralta en Ingeniero Allan. Ayer, el sargento fue interceptado cuando salía de su casa en un vehículo con Pedido de Secuestro Activo (PSA) por "Robo Automotor".

Durante la requisa, se secuestró una pistola 9mm Bersa BP9CC con municiones, una chapa patente apócrifa y otros elementos vinculados al hecho. Peralta quedó a disposición de la UFI N° 11, imputado por robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad.