Etruria quedó devastada tras ráfagas de 170 km/h y ya recibe asistencia

Etruria fue una de las localidades más golpeadas por el violento temporal que afectó este domingo a distintos puntos del sur provincial. Ráfagas que superaron los 170 km/h provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, anegamientos y daños de consideración en viviendas particulares y edificios públicos. A pesar de la fuerza del fenómeno, no se registraron víctimas fatales.

Durante la tarde, el subsecretario de Municipios, Natalio Graglia, se reunió con el intendente Maximiliano Andrés y ambos recorrieron los barrios más afectados para coordinar las primeras medidas de asistencia. El municipio trabaja desde las primeras horas en la remoción de árboles, apuntalamiento de estructuras dañadas y despeje de calles para garantizar el acceso de los servicios esenciales.

Desde el Gobierno provincial informaron que se activó el protocolo de respuesta inmediata y se articulan acciones con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Catástrofes para reforzar la asistencia operativa. Desarrollo Social evalúa la activación del Fondo Permanente para Atención de Desastres, herramienta que podría aportar recursos para atender los daños materiales ocasionados por la tormenta.

Las tareas de relevamiento continuarán durante toda la jornada con el objetivo de determinar con precisión el impacto del temporal y avanzar en la recuperación de la localidad.