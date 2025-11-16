Falleció un motociclista tras chocar con un camión en ruta 158

Un hombre de 28 años perdió la vida anoche en un siniestro vial ocurrido en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 197, entre las localidades de Dalmasio Vélez y Luca.

La víctima se trasladaba en una motocicleta Honda cuando, por motivos que se investigan, habría sido embestida por un camión Iveco conducido por un hombre de 46 años.

Personal de un servicio de emergencias se desplazó al lugar y constató el fallecimiento del motociclista.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el choque.