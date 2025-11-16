Fuerte choque en plena Ruta 38 entre Giardino y La Cumbre

Un choque entre un automóvil y una camioneta provocó la reducción de calzada en la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 67, en el tramo que une La Cumbre con Villa Giardino.

El hecho ocurrió durante la tarde y obligó a los conductores a circular con precaución debido al trabajo policial en la zona.

Las imágenes muestran un automóvil con el frente destruido detenido sobre la banquina y, metros más adelante, una camioneta Ford con daños importantes en su sector frontal. La Policía de Córdoba intervino para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el corredor serrano.

Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad, aunque los detalles sobre la mecánica del impacto aún se encuentran bajo investigación. La calzada estuvo parcialmente reducida hasta que retiraron los vehículos involucrados.