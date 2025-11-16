Golpearon y robaron a un vecino: dos detenidos en barrio Güemes

En las últimas horas, personal policial detuvo a dos hombres en barrio Güemes luego de que el sistema de videovigilancia 911 registrara una agresión contra un vecino. El ataque ocurrió en la intersección de Santiago Temple y Belgrano, donde los implicados golpearon a un hombre mayor de edad y le sustrajeron su teléfono celular.

Tras la alerta, móviles policiales realizaron un operativo cerrojo en la zona y, pocos minutos después, en Turrado Juárez y Richardson, lograron recuperar el dispositivo robado.

Ambos hombres fueron trasladados a sede policial junto con el elemento incautado, quedando a disposición del Magistrado interviniente. Las cámaras del 911 serán incorporadas a la causa como parte del material probatorio.