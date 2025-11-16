Incendio en Ezeiza: confirmaron que el humo no es tóxico y dejarán que el fuego se apague solo

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, recorrió el polígono industrial afectado por el incendio y la explosión del viernes por la noche y confirmó que los estudios por los bomberos voluntarios realizados determinan que el humo no presenta componentes tóxicos y que los últimos focos se dejarán extinguir de manera natural para no alterar la investigación judicial.

El jefe comunal explicó que, apenas ocurrido el siniestro, se realizaron controles ambientales para descartar sustancias peligrosas en el aire, especialmente tras la explosión registrada dentro de una fábrica de agroquímicos: "No hay riesgo sobre algo tóxico", afirmó.

Al respecto, detalló que los bomberos definieron no intervenir sobre los pequeños focos restantes para preservar la zona y permitir el trabajo de los peritos, que comenzará formalmente este lunes. El objetivo es determinar cómo se originó el incendio y si hubo algún factor intencional.

Las primeras precisiones indican que las llamas se iniciaron en la planta agroquímica y, empujadas por el viento, avanzaron sobre otras cinco industrias.

Gastón Granados relató que la explosión fue de tal magnitud que pudo sentirla incluso en su casa, ubicada a 1500 metros del predio. Aun así, destacó que no hubo víctimas fatales y los heridos fueron leves, algo que atribuyó al rápido accionar de los bomberos.

En cuanto a los daños, indicó que entre cinco y seis industrias quedaron completamente destruidas y que otras tantas sufrieron afectaciones por el fuego y la onda expansiva. Cerca de 2000 trabajadores resultaron indirectamente damnificados por la paralización de actividades.

Además, anticipó que ahora comienza la compleja etapa de reconstrucción: "Va a llevar meses remover miles de toneladas de escombros", señaló. Aunque algunas empresas pudieron rescatar parte de su mercadería, al menos cinco quedaron reducidas a ruinas.

Respecto a las condiciones de seguridad del predio, Granados aseguró que las industrias operaban bajo normativas vigentes y que la empresa donde se originó el fuego "tenía todo en regla".

"Vamos a acompañar a las empresas y sobre todo a las familias afectadas", manifestó el intendente, quien remarcó el rol productivo clave que cumplen las más de 450 industrias instaladas en Ezeiza.