Juárez Celman: desmantelan punto de venta de drogas y detienen a un joven

En un operativo llevado a cabo por grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se cerró un punto de venta de drogas en la ciudad de Juárez Celman, se secuestraron estupefacientes y se detuvo a un sujeto mayor de edad.

El allanamiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se realizó en una vivienda ubicada en calle Los Paraísos al 300, en el barrio Villa los Llanos. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un hombre de 19 años.

En el inmueble, la FPA incautó 108 dosis de marihuana, 21 de cocaína, una motocicleta y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de drogas. La investigación confirmó que la venta se realizaba mediante la modalidad de delivery, alcanzando sectores de Juárez Celman, Ciudad de los Niños y Guiñazú.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno de Córdoba, los estupefacientes y el detenido fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.