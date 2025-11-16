Menor apresado tras robar a un chofer de Uber en un operativo policial

Durante la tarde de ayer, un operativo de la Policía de Córdoba permitió interceptar a un adolescente que había despojado de sus pertenencias a un conductor de Uber.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue ubicado pocas cuadras después del hecho, mientras intentaba alejarse con una billetera y un teléfono celular pertenecientes a la víctima.

El personal actuante procedió a la identificación del menor, quien registraría antecedentes por hechos similares. Tras reducirlo, se recuperaron los elementos sustraídos, que posteriormente fueron restituidos al conductor.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia correspondiente, mientras se evaluarán las medidas a adoptar por su condición de menor de edad.