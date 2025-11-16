Menor apresado tras robar a un chofer de Uber en un operativo policial

Córdoba
Menor apresado tras robar a un chofer de Uber en un operativo policialUn adolescente con antecedentes fue identificado y reducido por personal policial minutos después de sustraerle la billetera y el celular a un conductor de una aplicación de viajes. Ambos elementos fueron recuperados.
Durante la tarde de ayer, un operativo de la Policía de Córdoba permitió interceptar a un adolescente que había despojado de sus pertenencias a un conductor de Uber.
Según informaron fuentes policiales, el joven fue ubicado pocas cuadras después del hecho, mientras intentaba alejarse con una billetera y un teléfono celular pertenecientes a la víctima.
El personal actuante procedió a la identificación del menor, quien registraría antecedentes por hechos similares. Tras reducirlo, se recuperaron los elementos sustraídos, que posteriormente fueron restituidos al conductor.
El adolescente quedó a disposición de la Justicia correspondiente, mientras se evaluarán las medidas a adoptar por su condición de menor de edad.