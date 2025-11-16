Principio de incendio en una camioneta fue contenido por vecinos en Marcos Juárez

Vecinos actuaron rápido en Marcos Juárez
Principio de incendio en una camioneta fue contenido por vecinos en Marcos JuárezEl hecho ocurrió en Alem y O’Higgins, donde los vecinos controlaron las llamas antes de la llegada de Bomberos, que aseguraron la zona.
Un principio de incendio en una camioneta movilizó esta tarde a los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez. El episodio ocurrió pasadas las 18 en la intersección de Alem y O’Higgins, cuando el vehículo comenzó a tomar fuego por causas que aún se desconocen.
De acuerdo con lo informado, los vecinos que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato y lograron contener las llamas antes de que se propagaran. Minutos después arribó el personal de Bomberos, que realizó las tareas de control y seguridad para evitar una posible reactivación.
No se registraron heridos y el área quedó asegurada tras las maniobras correspondientes. Las causas del inicio del fuego serán analizadas para determinar qué originó la combustión dentro del rodado.