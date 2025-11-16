Vecinos actuaron rápido en Marcos Juárez

Principio de incendio en una camioneta fue contenido por vecinos en Marcos Juárez

El hecho ocurrió en Alem y O’Higgins, donde los vecinos controlaron las llamas antes de la llegada de Bomberos, que aseguraron la zona.
domingo, 16 de noviembre de 2025 · 20:52

Un principio de incendio en una camioneta movilizó esta tarde a los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez. El episodio ocurrió pasadas las 18 en la intersección de Alem y O’Higgins, cuando el vehículo comenzó a tomar fuego por causas que aún se desconocen.

De acuerdo con lo informado, los vecinos que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato y lograron contener las llamas antes de que se propagaran. Minutos después arribó el personal de Bomberos, que realizó las tareas de control y seguridad para evitar una posible reactivación.

No se registraron heridos y el área quedó asegurada tras las maniobras correspondientes. Las causas del inicio del fuego serán analizadas para determinar qué originó la combustión dentro del rodado.

