Punilla: Cuatro hipótesis a 4 meses de la desaparición de Germán García

Hoy se cumplen cuatro meses de la desaparición de Germán García, el casero de 52 años que fue visto por última vez el 16 de julio en la vivienda donde trabajaba, sobre el camino al Dique San Jerónimo de La Cumbre. Pese al operativo inicial y la intervención de equipos especializados, la investigación no logró establecer una línea de trabajo firme.

Hace un mes, la familia expuso su preocupación por el estancamiento de la causa. Agustina García, hermana del hombre desaparecido, señaló entonces que no recibían información clara y que los rastrillajes habían sido suspendidos a comienzos de agosto. Relató que en su última visita a la Fiscalía de Cosquín no encontraron una hipótesis definida ni datos nuevos que indicaran avances. Su esposo, el abogado Daniel Ponce, cuestionó también la falta de directivas hacia los equipos de búsqueda y la ausencia de novedades en el expediente.

La desaparición de García fue denunciada el 17 de julio, un día después de que se cortara toda comunicación. La última actividad registrada en su celular ocurrió a las 13.42 del mismo 16 de julio. En los primeros días se desplegó un operativo con drones, perros de rastreo y más de cien personas trabajando en un sector amplio de la zona serrana, sin que aparecieran pertenencias ni rastros que permitieran orientar la investigación.

Las cuatro hipótesis en análisis

Aunque la Fiscalía no oficializó ninguna línea concreta, personas vinculadas a los operativos de búsqueda mencionan cuatro posibles escenarios que siguen abiertos:

1. Accidente o desorientación en el terreno.

Fue la hipótesis inicial. Los rastrillajes cubrieron quebradas, senderos y bordes del dique, sin resultados. Con el paso de las semanas, perdió consistencia ante la falta absoluta de indicios.

2. Intervención de terceros.

La familia considera que esta hipótesis es la más probable. La zona aislada donde vivía, el corte abrupto del celular y la ausencia de rastros plantean interrogantes sobre lo que pudo ocurrir dentro o cerca de la finca.

3. Salida voluntaria.

Tiene poco sustento. García dejó todas sus pertenencias, no registró movimientos posteriores y no hubo señales personales o digitales que apunten a un alejamiento intencional.

4. Retiro forzado del lugar.

Algunos integrantes de los grupos de búsqueda no descartan que García pudiera haber sido trasladado fuera del área antes de que se activara el operativo, dada la falta total de vestigios en el terreno.

Germán García es delgado, mide 1,78 metros, tiene cabello corto casi calvo y barba. Vestía campera inflable negra y gorra el día de su desaparición. Las autoridades solicitan que cualquier dato útil sea comunicado a la Fiscalía de Cosquín (03541-452293 int. 56261) o a la Comisaría de La Cumbre (03548-456641).