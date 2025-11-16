Temporal arrasó Monte Maíz y dejó destrozos en la región

Un fuerte temporal golpeó a Monte Maíz y a varias localidades del sudeste cordobés entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, dejando daños materiales, cortes de energía y una extensa labor para los equipos de emergencia. La tormenta, que llegó acompañada por vientos intensos, afectó especialmente la franja de la ruta provincial 11 entre Monte Maíz e Isla Verde, donde una decena de postes de energía eléctrica cayó sobre la traza, dejando sin luz a la zona durante más de tres horas.

En Monte Maíz, el corte del servicio eléctrico se registró cerca de las 22.30 y se restableció alrededor de las 2.30 del domingo. Bomberos Voluntarios acudieron a la rotonda este por la caída de un poste y luego recorrieron la ruta 11 para asistir el tránsito, ya que los cables habían quedado sobre la carpeta asfáltica, sobre todo a la altura del campo de Menna.

El temporal también provocó un despiste en la ruta hacia Colonia Barge. Una camioneta terminó en la banquina, sin personas lesionadas, y Bomberos trabajaron en el rescate del vehículo. En esa misma zona, el viento voló el techo de la vivienda de Victoria Cháves, ubicada detrás de la planta de agua potable.

Durante el corte de electricidad, una precaria vivienda familiar habitada por un joven de apellido Pedrozo ardió por completo. Todo indica que una vela encendida cayó y desató el fuego, que terminó con pérdidas totales. Bomberos de Monte Maíz debieron asistir a la familia y enfrentar además complicaciones en el terreno, ya que la autobomba quedó encajada en el barro y debió ser retirada con la ayuda de tractores de la comuna y de Jorge Cervigni.

En Corral de Bustos, los medios locales reportaron caída de árboles en distintos puntos de la ciudad, incluido el ingreso por ruta 11, a la altura del Club Corralense. El Servicio Meteorológico Nacional había declarado alerta naranja para toda la región, condición que se cumplió con severidad durante la noche.