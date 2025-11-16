Tragedia en Río Ceballos: motociclista muere tras impactar contra un auto

Un hombre de 41 años perdió la vida en la noche del jueves tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 8 de la ruta provincial E-53, a la altura de la rotonda de Río Ceballos.

Según informaron las autoridades, la víctima circulaba en una motocicleta Rowser 125 cc cuando, por causas que se investigan, colisionó por alcance contra un vehículo Kia Soul conducido por una mujer de 45 años.

Personal de servicios de emergencia constató el fallecimiento del motociclista en el lugar. Las causas que originaron el accidente continúan bajo investigación.