Un auto quedó destruido y su conductor herido en un choque frontal en Traslasierra

Esta mañana, alrededor de las 8, un violento accidente se registró en la zona de calle Chuchirras, jurisdicción de Las Tapias, donde un hombre de 45 años perdió el control del automóvil en el que circulaba y terminó con severos daños en el vehículo, que incluso sufrió el desprendimiento del motor.

El conductor, oriundo de Villa Dolores, viajaba solo cuando despistó y terminó impactando de frente, generando una escena con importantes destrozos materiales. A pesar de la violencia del siniestro, sufrió únicamente cortes con sangrado, sin lesiones de mayor gravedad.

Bomberos Voluntarios de Las Tapias trabajaron en el lugar y asistieron al hombre hasta la llegada del servicio de emergencias, que luego lo trasladó al Hospital de Villa Dolores para una evaluación más completa. La zona permaneció reducida al tránsito durante los trabajos de limpieza y peritaje.