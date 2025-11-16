Un niño de 4 años murió tras incendiarse la caja trasera de un camión

Anoche, un niño de 4 años murió en la localidad de Ordoñez, Departamento Unión, luego de que se incendiara la caja trasera de un camión Mercedes Benz donde se encontraba jugando. Según los primeros indicios, el fuego se habría originado en una garrafa ubicada en la cucheta del vehículo, lo que provocó un incendio repentino que alcanzó al pequeño y generó un desenlace fatal.

Vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades y personal de emergencia acudió al lugar, pero el niño ya había sufrido lesiones incompatibles con la vida. El impacto del fuego fue tan rápido que no hubo margen para rescatarlo a tiempo.

La Justicia investiga las causas del siniestro y busca determinar en qué condiciones estaba la garrafa, cómo se inició el fuego y por qué el niño se encontraba en ese sector del camión. También se relevaron pericias en la estructura y en el interior de la caja trasera para reconstruir los minutos previos al incendio.

El caso generó profundo dolor en Ordoñez, una comunidad de poco más de 2.000 habitantes, donde familiares y allegados aguardaban novedades mientras se realizaban las tareas periciales durante la madrugada.