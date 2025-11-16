Un vehículo perdió el control en la colectora de la Autopista Córdoba–Carlos Paz

Cerca de las 2.30 de este domingo, un despiste en la colectora de la Autopista Córdoba–Carlos Paz movilizó a los Bomberos de Malagueño y a los servicios de emergencia. El hecho se registró a la altura de barrio San Nicolás, donde un vehículo terminó fuera de la calzada por causas que todavía no fueron determinadas.

Al arribar al sector, los bomberos comprobaron que los ocupantes del rodado no presentaban lesiones visibles, aunque igualmente fueron asistidos y evaluados por el personal médico que llegó al lugar.

Del operativo participaron la Policía Caminera, Seguridad Vial y el servicio Vittal, que trabajaron en el control del tránsito y en la verificación del área para garantizar condiciones seguras durante la intervención.

Las autoridades investigan qué pudo haber provocado el despiste, sin descartar factores climáticos o un posible fallo mecánico.