Una joven de 19 años murió en un choque entre una moto y una camioneta

Una joven de 19 años perdió la vida tras un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en la localidad de Isla Verde, en el departamento Marcos Juárez. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y Libertad, donde un servicio de emergencias constató el fallecimiento de la joven al llegar al lugar.

La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta Corven de 110 cc conducida por un hombre de 29 años. Por causas que aún se investigan, la moto impactó contra una camioneta Fiat Toro al mando de una mujer de 48 años.

El conductor del rodado menor sufrió lesiones en su pierna izquierda y debió ser trasladado al hospital local para recibir atención médica. La joven, en cambio, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades trabajan para identificar con precisión la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho.