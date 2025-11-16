Video: dos mujeres hospitalizadas tras un choque múltiple en Córdoba

Un siniestro vial ocurrido en la tarde del sábado en avenida Juan B. Justo al 9200, en barrio Guiñazú, dejó como saldo dos mujeres lesionadas y un amplio operativo de asistencia y rescate.

Por causas que aún se investigan, tres vehículos Volkswagen Gol colisionaron. Una de las conductoras quedó atrapada dentro de su auto, imposibilitada de abrir las puertas tras el impacto, por lo que bomberos y personal de emergencias intervinieron para liberarla.

El personal del DUAR de la Policía de Córdoba y los servicios de emergencia asistieron a todos los ocupantes de los rodados. La conductora del primer vehículo fue trasladada al Hospital Elpidio Torres con traumatismo de cráneo, mientras que la mujer que manejaba el segundo automóvil también sufrió lesiones similares y fue derivada al mismo centro de salud.

En el tercer vehículo viajaba un hombre junto a su pareja y tres hijos menores. Todos fueron evaluados en el lugar y no presentaron heridas de consideración.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el choque.