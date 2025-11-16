Violento accidente en la C-45: un motociclista fue derivado al Hospital Sayago

Un violento accidente ocurrió en la ruta C-45, donde un motociclista despistó y terminó gravemente herido a la vera del camino. El impacto dejó la moto destruida contra la baranda de contención y generó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

El hecho se registró cerca de las 14.14 del día sábado. Según los primeros datos, el conductor habría perdido el control por motivos que aún no fueron establecidos. Al llegar, los equipos médicos encontraron al hombre tendido junto al guardarraíl, con múltiples lesiones compatibles con politraumatismos.

El motociclista fue asistido y estabilizado en el lugar, en un trabajo conjunto de Vittal, Vittal Rescate, Guardia Local, Policía de Córdoba (Malagueño), Policía Caminera y Seguridad Vial. Tras las maniobras iniciales, fue derivado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz para recibir atención especializada.

Los peritos trabajaban en el sector para determinar las causas del despiste, mientras el tránsito se mantuvo parcialmente reducido por varios minutos.