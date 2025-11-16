Vuelco en la ruta 38 dejó a una conductora herida en Huerta Grande

Anoche, un accidente dejó a una mujer herida en la ruta 38, a la altura del kilómetro 59, en el sector conocido como la “curva de los polleros”, jurisdicción de Huerta Grande. La conductora viajaba hacia el sur en una Ford Ecosport cuando perdió el control, impactó contra el guardarrail y terminó cayendo hacia uno de los laterales de la ruta.

Sebastián Flores, integrante de la Guardia Local, informó que la mujer fue asistida de inmediato por personal de emergencias, quienes la estabilizaron en el lugar antes de trasladarla al Hospital de La Falda para recibir atención médica más completa.

En la escena trabajaron también efectivos de la Policía, personal de la Inspección Municipal y Bomberos Voluntarios del cuartel de La Falda, quienes aseguraron el área y colaboraron en las tareas de rescate.