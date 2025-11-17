Carlos Paz: salió del supermercado sin pagar y cayó a metros del local

Un episodio ocurrido este domingo por la tarde en la zona de Cassaffoush y Sarmiento, en Villa Carlos Paz, terminó con un hombre identificado a escasos metros de un supermercado después de retirarse del local sin pagar varios productos.

Según relató el encargado de seguridad, el hombre habría cruzado la línea de cajas sin abonar la mercadería y salió caminando hacia la esquina. Con la descripción aportada, personal que circulaba por el sector lo encontró a pocos metros del comercio, donde fue entrevisto junto con los artículos que llevaba.

Los productos fueron recuperados y el involucrado, de 32 años, fue trasladado a la Alcaidía local para las actuaciones de rigor. El caso quedó en manos del magistrado interviniente.