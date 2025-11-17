Controles de Caminera: secuestraron una escopeta, un vehículo buscado y un carnet adulterado

En el marco de diversos controles preventivos realizados por la Policía Caminera, tres hombres fueron demorados en rutas provinciales por situaciones vinculadas a portación irregular, documentación apócrifa y un vehículo con pedido judicial.

En uno de los procedimientos, los efectivos constataron que un conductor trasladaba una escopeta sin ningún tipo de documentación respaldatoria. En otro control, se identificó un automóvil que registraba un pedido de secuestro emitido por la Justicia de Tierra del Fuego. Además, un hombre oriundo de Buenos Aires fue demorado tras presentar un carnet de conducir adulterado.

En todos los casos, los elementos fueron secuestrados y las personas quedaron a disposición del Magistrado interviniente mientras se continúan las actuaciones correspondientes.