Creciente repentina dejó varado a un grupo de trekking en Cruz del Eje

Un operativo de rescate se desplegó anoche en el paraje El Perchel, en el departamento Cruz del Eje, donde 25 personas —entre adultos y niños— quedaron aisladas por la creciente repentina del río San Guillermo mientras realizaban trekking.

La suba abrupta del caudal sorprendió al grupo e impidió que regresaran a una zona segura. Tras el pedido de auxilio, equipos del DUAR, junto a Bomberos Voluntarios y personal del ETAC, se trasladaron al lugar y montaron un dispositivo con cuerdas y maniobras técnicas para retirarlos.

Los excursionistas fueron evacuados en sucesivas tandas hasta tierra firme y acompañados a un punto seguro para su revisión médica. Solo una mujer de 38 años necesitó atención por una lesión leve en el tobillo, sin mayores consecuencias.

El operativo demandó varias horas de trabajo bajo condiciones cambiantes, pero concluyó sin complicaciones adicionales.