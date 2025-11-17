Explotó una cisterna municipal en La Calera y provocó serios destrozos

La Calera. Una explosión registrada durante la madrugada de este lunes en una cisterna municipal de La Calera generó preocupación entre los vecinos del barrio Dr. Cocca y dejó importantes daños materiales, aunque sin personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en una cisterna ubicada sobre calle José Hernández al 600, cuando por motivos que aún se investigan se produjo una fuerte detonación que afectó a una vivienda lindera. La onda expansiva provocó el derrumbe parcial de una de las paredes del inmueble y alcanzó también a seis motocicletas pertenecientes a los residentes del domicilio.

Efectivos policiales, personal municipal y agentes de Defensa Civil trabajaron en el lugar para evaluar el impacto y comenzar las pericias que permitirán determinar las causas del episodio.

Desde la Departamental 24, el subcomisario Jesús Tobares confirmó que no hubo heridos, pese a la magnitud del estruendo y los daños ocasionados.

Las investigaciones continúan para esclarecer qué originó la explosión en la infraestructura hídrica municipal.