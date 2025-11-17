Horror en Córdoba: un perro encontró partes humanas en una bolsa y las llevó a la casa

Un episodio estremecedor sacudió a barrio General Urquiza este domingo. Una mujer encontró restos humanos dentro de una bolsa de basura que su perro llevó hasta el patio de su casa, ubicada en calle Andalucía al 3100.

Según relató, la mascota apareció con una bolsa negra que contenía lo que parecía ser un fragmento de pierna con un tatuaje visible. Su pareja, que es policía, llegó al lugar, resguardó el material y esperó al personal que acudió tras el llamado al 911.

La Policía Judicial confirmó luego que dos de los restos hallados pertenecen al mismo cuerpo humano. La Fiscalía a cargo ordenó una consigna en la vivienda y continuará el rastrillaje en la zona para determinar el origen del hallazgo.

La identidad de la víctima y las circunstancias del hecho aún se desconocen.