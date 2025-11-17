Ingresó con un cuchillo al Registro Civil y la Policía lo redujo en minutos

Durante la mañana de este lunes, un hombre mayor de edad fue demorado en el Registro Civil ubicado en Oncativo 50, 1° piso, en barrio Centro, luego de exhibir un cuchillo y amenazar al personal mientras intentaba realizar un trámite.

El hecho se produjo cerca de las 8:00, cuando una empleada alertó que el hombre había comenzado a mostrarse agresivo y profirió amenazas mientras manipulaba un cuchillo marca Oromach Japan. El guardia de seguridad confirmó el episodio y además señaló que, momentos antes, la misma persona había amenazado a un naranjita de la zona.

Con el arribo del personal policial, el hombre fue reducido sin mayores incidentes y el arma blanca quedó secuestrada. La intervención evitó riesgos para empleados y vecinos que se encontraban en el edificio.