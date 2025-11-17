La Cámara de Comercio destacó la baja impositiva anunciada por Llaryora

La Cámara de Comercio de Córdoba expresó su apoyo a la reducción impositiva anunciada por el gobernador Martín Llaryora, que prevé bajar en un punto la alícuota de Ingresos Brutos para comercios que facturan hasta 88 millones de pesos anuales. La medida, que será parte del Proyecto de Presupuesto provincial 2026, apunta principalmente al comercio de cercanía, uno de los segmentos más afectados por la caída del consumo y los costos crecientes.

Desde la entidad remarcaron que la decisión llega en un momento donde la presión sobre los gastos operativos es uno de los principales desafíos para sostener la actividad. Según la Cámara, la disminución de la alícuota podría ofrecer un alivio directo a negocios pequeños y medianos, permitiéndoles mejorar su competitividad o evitar la pérdida de puestos de trabajo.

El comunicado atribuye el avance del proyecto al trabajo conjunto entre la institución y el Gobierno provincial, destacando una dinámica de diálogo permanente que, aseguran, permitió poner sobre la mesa las urgencias del sector. La simplificación de la estructura tributaria es uno de los puntos que la Cámara reclama desde hace años, en línea con lo que consideran una política impositiva “más simple y equitativa”.

La reducción también se interpreta como una señal política hacia el sector comercial en un contexto donde los negocios de barrio enfrentan dificultades para sostener márgenes, financiar stock y absorber aumentos de tarifas y alquileres. Para la institución, cualquier medida que mejore la eficiencia de costos contribuye directamente a sostener el empleo y recuperar actividad.

El proyecto será debatido dentro del Presupuesto 2026 y podría sentar un precedente para nuevas modificaciones tributarias en los próximos meses, a medida que la Provincia avance con su esquema de reordenamiento fiscal.