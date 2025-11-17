Morteros: fuga de gas en un móvil municipal obligó a intervenir a los bomberos

Un susto se produjo este lunes en Morteros cuando un vehículo de la Guardia Local presentó una fuga de gas mientras circulaba por la ciudad. El inspector municipal Leandro Sarria, que manejaba el Fiat Cronos oficial, notó el escape y pidió asistencia a los bomberos voluntarios.

Tras el aviso, los bomberos le indicaron que trasladara el auto directamente al cuartel. Allí comprobaron que la pérdida continuaba incluso con la válvula del tubo cerrada.

El personal retiró el cilindro de gas y lo dejó ventilar hasta que se vació por completo, según detallaron en el parte de la institución.

El móvil quedó fuera de servicio hasta completar las revisiones técnicas correspondientes.