Murió al caer desde una altura de siete metros, ocurrió en Córdoba

Un hombre de 55 años perdió la vida al caer desde una altura de siete metros cuando trabajaba en una obra en construcción en la ciudad de Córdoba. El hecho se produjo este lunes 17 de noviembre en horas de la tarde en la calle Jesús Meloni al 3700, en la zona del barrio Riberas de Manantiales.

Según pudo conocerse, la víctima realizaba tareas en altura cuando, por causas que aún se investigan, se precipitó al vacío.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Córdoba iniciaron maniobras de reanimación, aunque poco después un servicio de emergencias constató el deceso.

Se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente.